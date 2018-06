#trending // Politik

Dass Regierungsmitglieder in den sozialen Medien so viel Zuspruch bekommen, erlebt man in Deutschland kaum bis gar nicht. In Österreich hingegen ist das der Fall: Sebastian Kurz bekommt für seine Posts fast nur positive Rückmeldungen, wird zum Teil extrem verehrt. Neuestes Beispiel: Seine Ideen zur Verkleinerung der EU-Kommission und der Aufgabe eines der EU-Standorte – Brüssel oder Straßburg. Ein Nutzer kommentiert: “Dieser junge Kanzler sollte mit seinen Meinungen zukunftsweisend sein für Europa. Ich wünsche Ihm ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen seine Ideen für Europa umzusetzen“, ein anderer: “Es kommen sehr gute Ideen und Vorschläge aus Österreich. Ich bin echt beeindruckt. Wenn ich dann hier in Deutschland so schaue wird mir einfach nur noch schlecht. Anstatt sich der Probleme anzunehmen fährt unsere Kanzlerin zur Nationalelf.”

Mit inzwischen fast 747.000 Pagelikes ist Kurz drauf und dran, seinen Vize H.C. Strache(773.000) zu überholen, den Chef der FPÖ, der jahrelang der unangefochtene Polit-Star Österreichs in den sozialen Medien war. Für Kurz könnte es derzeit ohnehin kaum besser laufen: Auch außerhalb von Facebook & Co. So liegen die Umfragewerte seiner ÖVP knapp über dem Wahlergebnis aus dem vergangenen Herbst.