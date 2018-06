“Das Erbe in unseren Genen” vom National Geographic war der Blendle-Bestseller im Mai

Ein Wissens-Artikel aus dem National-Geographic-Magazin war im Monat Mai der meistverkaufte Text im Journalismus-Shop Blendle. In "Das Erbe in unseren Genen" schreibt Autorin Anja Reumschüssel über "Epigenetik: Wie gesund oder krank, ängstlich oder mutig, glücklich oder schwer-mütig wir sind, hängt auch davon ab, was unsere Vorfahren erlebt haben."