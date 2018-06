“Wer wird Millionär?” rückt mit WM-Special dem ZDF-Krimi auf die Pelle, ProSiebens “The Middle” legt kräftig zu

Erfolgreicher Abend für Günther Jauch: "Das große Special zur Fußball-WM" bescherte "Wer wird Millionär?" mit 16,2% den zweitbesten Marktanteil des bisherigen Jahres, 4,39 Mio. sahen insgesamt zu. Nur der ZDF-Krimi "Unter anderen Umständen" war mit 4,69 Mio. am Montag noch populärer. Im jungen Publikum gewann RTL mit "GZSZ" und "Wer wird Millionär?" vor der ProSieben-Serie "The Middle", die deutlich stärker war als in den vergangenen Wochen.