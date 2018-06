Selbst Apple-Chef Tim Cook gibt zu: “Ich benutze mein iPhone zuviel”

Es ist die am intensivsten geführte Debatte der Techbranche: Wie viel Internet- und Social Media-Nutzung ist gut für den Anwender? Apple bietet seinen Kunden in der nächsten Generation seines mobilen Betriebssystems iOS deswegen zusätzliche Kontrolle für die Smartphone-Nutzung. Selbst Apple-Chef Tim Cook bekannte in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN, dass er erstaunt darüber sei, wie intensiv er das iPhone in den vergangenen Jahren genutzt habe. "Zu oft und zu viel", lautet Cooks selbstkritisches Urteil.