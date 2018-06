“Gar nicht mal so traurig”: der wirklich witzige Werbevolltreffer von Edeka und Jung von Matt zur WM

Mit der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft steht auch die Zeit der großen Emotionen bevor. Die Supermarktkette Edeka veröffentlichte wenige Wochen vor Anstoß einen wirklich witzigen Werbesepot in Zusammenarbeit mit Jung von Matt. Die Botschaft des Clips: Das Wichtigste bei der WM ist das Gemeinschaftsgefühl.

Seit Jahrzehnten versucht die Fußballmannschaft der kleinen Nation “Neurundland”, sich für die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren – und scheitert jedes Mal gnadenlos. Wobei: Bei genauer Betrachtung des Filmchens wird klar, dass der erste Eindruck der Freizeit-Kicker trügt…

Unterlegt von der Fußballhymne “You’ll never walk alone” erzählt Edeka in dem aktuellen Werbespot des Supermarktes nun die Geschichte des fiktiven Kleinstaates – und klärt auf, warum diese eigentlich “gar nicht mal so traurig” ist:

