WWDC 2018: Apple bessert sein Ökosystem auf und enthüllt iOS 12, macOS Mojave und watchOS 5 – aber keine neue Hardware

Software, Software, Software: Auf der knapp zweistündigen Keynote zum Start von Apples Entwicklerkonferenz WWDC lieferte Apple die erwartete Leistungsschau seiner kommenden Betriebssysteme: iOS, macOS, watchOS und tvOS. Vor allem die zwölfte Generation von iOS stand mit neuen Augmented Reality- und Datenschutz-Anwendungen im Fokus. Auf ein sehnlich erwartetes "One more Thing" in Form eines neuen Hardware-Produkts warteten Apple-Fans indes vergeblich.