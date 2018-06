“Tatort” verabschiedet sich etwas blass in die Sommerpause, “Star Trek Beyond” besiegt “Team Ninja Warrior”-Promi-Special

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen:

1. Der “Tatort” verabschiedet sich etwas blass in die Sommerpause – außer im jungen Publikum

7,65 Mio. Krimi-Fans saßen also am Sonntagabend vor dem Fernseher, um sich den vorerst letzten neuen “Tatort” anzuschauen. Für die Ermittler Batic und Leitmayr ist das eine unterdurchschnittliche Zahl, auch insgesamt gehörte der “Tatort: Freies Land” damit zu den schwächsten des bisherigen Jahres. Zu einem Teil lag das auch am guten Wetter, denn der TV-Konsum war am Sonntag unterdurchschnittlich. Allerdings lag auch der Marktanteil unter dem “Tatort”-Normalniveau: Angesichts von 25,2% ist das aber allenfalls ein Jammern auf hohem Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 2,39 Mio., und 23,7% vergleichsweise besser: Die 23,7% sind sogar einer der fünf besten Marktanteile des bisherigen 2018.

2. “Anne Will” erneut kein Hit, “Katie Fforde” stärkster “Tatort”-Konkurrent

Nach dem “Tatort” schalteten viele Millionen um oder ab: “Anne Will” erreichte mit ihrem lahmen Talk zum Thema “Putins WM – Die Welt zu Gast bei Ex-Freunden?” 3,32 Mio. Menschen und 12,8%. Der Marktanteil halbierte sich damit nahezu von “Tatort” zu “Anne Will”. Richtig gute Marktanteile von 15% und mehr gab es für “Anne Will” 2018 bisher nur zweimal. Stärkster direkter “Tatort”-Konkurrent war die ZDF-Premiere “Katie Fforde: Ziemlich beste Freundinnen” mit 4,24 Mio. Sehern und 14,0%. Davor schob sich noch die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 5,79 Mio. Neugierigen und 22,2%.

3. “Star Trek Beyond” besiegt die private Konkurrenz

Stärkstes TV-Programm der Privatsender war am Sonntagabend “Star Trek Beyond”: Die Free-TV-Premiere des Films schalteten bei ProSieben 2,47 Mio. Menschen ein – tolle 8,6%. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab es mit 1,32 Mio. Sehern 13,5%. In beiden Zuschauergruppen reichte das für einen Sieg gegen RTLs “Team Ninja Warrior Germany – Promi-Special”. Dort waren insgesamt 2,18 Mio. (7,6%) dabei, im jungen Publikum 1,22 Mio. (12,6%). Sat.1 blieb um 20.15 Uhr klar unter dem Soll: Nur 1,33 Mio. entschieden sich für “Stirb langsam – Jetzt erst recht”, darunter 590.000 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei miserablen 4,7% und 6,1%.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze

