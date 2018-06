“Heute Besuch des heiligen Vaters im Vatikan”: Markus Söder twittert sich in kruder Grammatik selbst zum Papst

Heute ist ein besonderer Tag für den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder: Sein umstrittener Kreuz-Erlass tritt in Kraft, und er besucht Papst Franziskus im Vatikan. In einem Twitter-Posting bringt Söder aber die Grammatik durcheinander, möglicherweise inspiriert von der berühmten Boulevard-Schlagzeile "Wir sind Papst". Im Netz kassiert der CSU-Politiker für seinen Tweet Spott und Häme.

Von

Eigentlich könnte Markus Söder glücklich sein. Denn der von ihm initiierte Erlass, dem zufolge in jeder bayerischen Behörde ein Kreuz hängen muss, tritt heute in Kraft. Wäre da nicht sein Tweet, der für viel Gelächter in den sozialen Netzwerken sorgt. Söder besucht heute Papst Franziskus im Vatikan. Aber anstatt das zu schreiben, textet er in missverständlicher Grammatik, dank der sich der Tweet so liest, als würde er, der heiliger Vater, in den Kirchenstaat reisen.

Heute Besuch des heiligen Vaters im Vatikan pic.twitter.com/ReLY8RXQM9 — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 1, 2018

Spiegel Online-Redakteur Philipp Wittrock fragt via Twitter rhetorisch nach, was der Papst wohl dazu sage, dass sich Söder schon heiliger Vater nenne. Ein anderer Nutzer spielt auf die legendäre “Wir sind Papst!” Schlagzeile der Bild-Zeitung an und twittert euphorisch:

Es ist wieder so weit: WIR SIND PAPST!!!#Soeder https://t.co/NiAvH2MV7d — Markus Jensen (@MarkusEsslingen) June 1, 2018

Der FAZ-Wirtschaftsredakteur Jonas Jansen schreibt, er lasse es Söder noch durchgehen, dass er sich selbst heiligspreche. Die Wahl der dritten Person stört ihn aber offenbar mehr. Anders gewichtet das der Bildblog-Journalist Lorenz Meyer:

Ich hab schon manches erlebt in Sachen Titelanmaßung, aber das hier sprengt alle Grenzen. https://t.co/QfJSgcbxu1 — Lorenz Meyer (@shengfui) June 1, 2018

Anzeige

Ein Nutzer dichtet gleich ein Rap-Lied passend zum Fotoauftritt:

„Airport Roma um acht nach sechs

Rolex am Handgelenk, Koka im Handgepäck

Lande den Jet, spanne dann an Deck

Der schneeweißen Luxus-Yacht die Muskeln an

Du zuckst zusammen beim Anblick meines Brustumfangs“ #Söder #KruzifixAirways https://t.co/Gn010S44qX — Señor Corto (@GG_Art_1_Abs_1) June 1, 2018

Die Autorin Isabell Prophet kündigt an, ihre Präsentationsfolien zu PR-Unglücken für ihre Vorträge zu aktualisieren.

Spitzenservice aus Bayern. Update gerade meine Folien zu PR-Fails. Danke, @Markus_Soeder <3 https://t.co/sc1pcLbK1M — Isabell Prophet (@Izyy) June 1, 2018

Der FDP-Abgeordnete Christian Jung will dem bayerischen Ministerpräsidenten wohl einen kleinen Tipp geben und bearbeitet das Foto von Söder. Nun sieht man, was der FDP-Politiker seinem Kollegen empfiehlt mitzunehmen: den Duden.

@Pontifex_de Papst Franziskus hat bei einer persönlichen Audienz in Rom dem Heiligen Vater ein passendes Geschenk überreicht. Nun wird klar, warum der Heilige Vater @Markus_Soeder mit Tasche aus #München angereist ist. @br_online #grammatikmachtfreioderführtzugrößenwahn 😉 CJ pic.twitter.com/oelpMfEWIJ — Christian Jung (@c_jung77) June 1, 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.