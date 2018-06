Daily News Vor wenigen Tagen sagte Donald Trump das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un überraschend ab. Dagegen lud er allerdings Kim Kardashian ins Weiße Haus ein. Ein gefundenes Fressen für den US-Boulevard. Am prägnantesten titelte die Daily News: “The only Kim he could get”. Einmal im Ironie-Modus heißt es weiter auf der Titelseite: “Give him the Nobel Peace Prize now: Trump holds historic summit with Kardashian”.