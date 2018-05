#trending // Social Media Wahnsinnige Zahlen für einen viereinhalb Minuten langen Ausschnitt aus der US-TV-Show “America’s got Talent”. Der Auftritt einer Tanz-Akrobatik-Gruppe namens Zurcaroh begeistert die Menschen so sehr, dass er allein auf Facebook mit dem offiziellen Video der Show in weniger als 22 Stunden mehr als 52 Mio. Views generierte. You HAVE to see why Tyra Banks hit her Golden Buzzer for Zurcaroh. 🤩 Gepostet von America's Got Talent am Dienstag, 29. Mai 2018