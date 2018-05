“The only Kim he could get”: US-Medien verhöhnen Donald Trump nach Treffen mit Reality TV-Star Kardashian

Der Witz ist wahrlich naheliegend und selbst eine Vielzahl deutscher Journalisten hat sich an ein paar Kim-Wortspiele gewagt. Donald Trump sagte das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Überraschend lud er nun Kim Kardashian ins Weiße Haus. Ein gefundenes Fressen für den US-Boulevard. Am prägnantesten titelten die Daily News: “The only Kim he could get”.

Einmal im Ironie-Modus heißt es weiter auf der Titelseite: “Give him the Nobel Peace Prize now: Trump holds historic summit with Kardashian”.

Hintergrund des Treffens mit dem Starlett war der Einsatz von Kardashian für eine 62-Jährige, die seit 21 Jahren im Gefängnis sitzt. Für die zu einer lebenslangen Haft verurteilte Frau setzt sich der Reality-TV-Star derzeit öffentlichkeitswirksam ein.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich mit Kim Kardashian und Donald Trump der selbsternannte größte Reality-TV-Star mit dem wohl tatsächlich größten Reality-TV-Star trifft. Wer dabei wer ist, darf jeder selbst entscheiden.

In heftiger Boulevard-Überspitzung titelt hingegen die New York Post, als habe es nie eine gesellschaftliche Sexismus-Debatte gegeben. In jedem Fall ist die Schlagzeile “The other big ass summit” übelster Boulevard aus finsterster Vergangenheit von Seite-3-Nackten und Macho-Wortwitzen. Die in Riesenletter gefasste lautmalerische Headline “Trump meets Bump”, übesetzt: Trump trifft Hintern, reduziert Kardashian auf eben diesen.

Knappe Anmerkung von ORF-Anchor Armin Wolf zum offiziellen Besuchsfoto aus dem Weißen Haus: “Dieses Foto gehört in Geschichtsbücher. Diese Präsidentschaft kann man nicht besser in einem Bild zeigen.”

Dieses Foto gehört in Geschichtsbücher. Diese Präsidentschaft kann man nicht besser in einem Bild zeigen. https://t.co/6sio25oIqT — Armin Wolf (@ArminWolf) May 31, 2018

