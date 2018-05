Bewerben via Facebook: So funktioniert die neue Stellenbörse des US-Netzwerkes

Die Antwort auf diese Frage ist sogar recht knifflig: Wie findet man offene Stellen in seiner Region, wenn kaum noch Unternehmen in den Lokalzeitungen inserieren? Oder anders gefragt: Wie finden lokale Betriebe ihre Mitarbeiter, wenn immer weniger potentiell Interessierte die Lokalpresse lesen? Eine Antwort lautet natürlich: im Internet. Nur, wo da genau? Mit seinem neuen Job-Angebot will Facebook für dieses Dilemma jetzt eine mögliche Lösung präsentieren.