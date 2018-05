“Aktenzeichen XY” siegt mit Urlaubs-Spezial, “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” holt besten Marktanteil seit über einem Jahr

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. “Aktenzeichen XY” gewinnt klar gegen den ARD-Film

4,40 Mio. Menschen sahen am Mittwochabend also das “Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Urlaubsfalle!” An einem insgesamt erneut sehr TV-Konsum-armen Tag war das ZDF-Magazin damit die einzige Sendung, die wenigstens 4 Mio. Menschen erreichte und damit einen tollen Marktanteil von 17,7% erzielte. Das “heute journal” sahen danach noch 3,71 Mio. (15,9%), dazwischen schob sich in den Tages-Charts noch die 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten mit 3,87 Mio. (17,4%). Um 20.15 Uhr verließen allerdings 570.000 den Sender: Die Film-Premiere “13 Uhr mittags” landete mit 3,30 Mio. Zuschauern bei 13,3%.

2. “Bachelor in Paradise” und “Plötzlich arm, plötzlich reich” im Abwind

RTL gewann die Prime Time des jungen Publikums unterdessen mit “Bachelor in Paradise”: 1,03 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen 14,1% und damit 0,9 Marktanteilspunkten weniger als vor einer Woche. Auch für die neue Sat.1-Reihe “Plötzlich arm, plötzlich reich” ging es nach unten: Aus dem Premieren-Marktanteil von 10,5% wurden diesmal 9,5%, nur 690.000 14- bis 49-Jährige sahen zu. Damit landete Sat.1 um 20.15 Uhr auch noch hinter ProSiebens “Grey’s Anatomy”, das mit 890.000 14- bis 49-Jährigen auf den neuzen Staffelrekord von 12,7% sprang, sowie hinter “Aktenzeichen XY”, das 850.000 auf 11,7% hievten.

3. “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” gewinnt einen Tag nach dem Mallorca-Special mit dem besten Marktanteil seit über einem Jahr

Tagessieger im jungen Publikum war nicht “Bachelor in Paradise”, sondern die Vorabend-Soap “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”: 1,38 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen einem herausragenden Marktanteil von 24,1%. Noch besser lief es für die RTL-Serie zuletzt am 17. Mai 2017, als das 2-Stunden-Special zum 25. “GZSZ”-Geburtstag sogar einen Marktanteil von 25,0% erzielte. Das diesjährige 2-Stunden-Special, das am Dienstag glänzende 22,4% erreichte, hat also offenbar viele neugierig darauf gemacht, wie es weiter geht.

4. Neue Vox-Serie “Big Little Lies” dead on arrival, kabel eins punktet mit “Top Gun” und “Hot Shots”

Zu den Verlierern des Abends zählt eindeutig Vox: Die ersten drei Folgen der US-Serie “Big Little Lies” scheiterten dort ab 20.15 Uhr krachend an den Sender-Ansprüchen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten sie nur Marktanteile von 3,9%, 3,5% und 4,7%, blieben damit deutlich unter dem Sender-Normalniveau von ca. 7,2% in den jüngsten 12 Monaten. Vox verlor damit in der Prime Time auch noch gegen RTL II und kabel eins. RTL II erreichte mit den “Teenie-Müttern” um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr gute 6,2% und 6,0%, kabel eins sprang mit “Top Gun” und der passenden Parodie “Hot Shots” auf jeweils 6,0% und damit noch deutlicher über das eigene Normalniveau.

5. Herausragende Zahlen für “Ein starkes Team” und “Wilsberg” bei zdf_neo

Auf Platz 3 in der Gesamtpublikums-Prime-Time – und damit vor sämtlichen Privatsendern inklusive RTL, Sat.1 und ProSieben, landete am Mittwochabend zdf_neo. 1,88 Mio. entschieden sich dort für eine Folge der ZDF-Krimi-Reihe “Ein starkes Team”, der Marktanteil stieg auf grandiose 7,6%. Sogar noch bessere 8,2% gab es ab 21.45 Uhr für “Wilsberg”: 1,74 Mio. sahen da zu. Ein Millionenpublikum erreichten ansonsten noch einige Info-Programme von NDR und WDR: Im NDR sahen 1,12 Mio. (5,8%) “NDR regional” um 19.30 Uhr, 1,00 Mio. (4,5%) die “Tagesschau” um 20 Uhr, sowie 1,03 Mio. (4,2%) “NDR-aktuell” um 21.45 Uhr), im WDR Fernsehen erreichte die “Lokalzeit” um 19.30 Uhr 1,24 Mio. und 6,4%.

