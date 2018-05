#trending // Entertainment

Die Erfahrung, was ein einzelner Tweet anrichten kann, machte am Dienstag die Schauspielerin Roseanne Barr. Nachdem sie einen rassistischen Tweet veröffentlichte, setzte der TV-Sender ABC die erst im vergangenen Herbst wiederbelebte Comedyserie “Roseanne” ab – und das, obwohl sie derzeit zu den drei größten Quotenhits des US-Fernsehensgehört.

Barr hatte Valerie Jarrett, eine frühere Beraterin von Barack Obama, mit den Worten beleidigt, sie sehe so aus wie das Baby eines Muslimbruders und des “Planeten der Affen” [“muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj”]. Wenige Stunden danach teilte ABC-Chefin Channing Dungey mit: “Roseanne’s Twitter statement is abhorrent, repugnant and inconsistent with our values, and we have decided to cancel her show.” Übersetzt: “Roseannes Twitter-Statement ist abscheulich, abstoßend und unvereinbar mit unseren Werten, wir haben beschlossen, ihre Show abzusetzen.”

Die Nachricht wurde innerhalb von Minuten der größte Aufreger des Tages in den USA. Auf den Plätzen 1 bis 6 der englischsprachigen Artikel mit den meisten Reaktionen bei Facebook und Twitter finden sich ausschließlich Artikel zum “Roseanne”-Aus: CNN sammelte 510.000 Likes, Shares, etc. ein, Variety 390.000, die New York Times 240.000, USA Today 225.000, Fox News 195.000 und TMZ 180.000.

Die Reaktionen waren dabei sehr unterschiedlich – je nach Medium. So liefen die Kommentare auf der Facebook-Seite der New York Times vor allem in die Richtung “Definitely the right decision, but Trump’s base will view her as a martyr who was unfairly treated by the liberal media / entertainment establishment“, während man bei Fox News genau sowas lesen konnte: “Correction: Roseanne has been cancelled due to butthurt liberals being easily offended.”

Roseanne selbst hatte noch versucht, die Sache zu bereinigen: Sie löschte den Tweet und schrieb: “I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.” Geholfen hat ihr das nicht mehr.