trending: der “Spiderman” von Paris, Gewitter, das Plastik-Verbot in der EU und Capital Bra

Pläne der EU-Kommission sorgten am Montag weltweit für Schlagzeilen. Wie schon in Großbritannien sollen auch in den anderen EU-Ländern Plastikprodukte verboten werden, die nach einmaliger Benutzung weggeschmissen werden und die auch aus anderen Materialien hergestellt werden können – beispielsweise Strohhalme, Wattestäbchen und Plastikbesteck. Eine hervorragende Entscheidung im Kampf gegen die Umwelt- und Meeresverschmutzung durch Plastik. Artikel mit fünfstelligen Interaktionsraten gab es u.a. in den Niederlanden von NOS, in den USA von CNN. In Deutschland blies Bild die Sache mit der irreführenden Headline “EU verbietet Strohhalme!” zum Aufreger auf. Natürlich sollen Strohhalme nicht verboten werden, sondern nur besser und nachhaltiger hergestellt werden.