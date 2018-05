Mamoudou Gassama, der “Spiderman” aus Paris, wird zum weltweiten Social-Media-Helden

Von

Al Jazeera, die BBC, das Denaihati Network aus Malaysia, El Pais aus Spanien, Gossip Mill Nigeria, die Deutsche Welle Brasil – auf nahezu allen Kontinenten gab es unzählige Medien, die mit der Story fünf- oder sogar sechsstellige Interaktionsraten auf Facebook erzielten. In Frankreich fanden sich unter den zehn journalistischen Artikeln, die die meisten Likes, Shares, etc. auf Facebook und Twitter einsammelten, am Montag ganze zehn (!) zum Thema Mamoudou Gassama. Ganz vorn: Le Parisien, nochmal Le Parisien und LCI.

Holy shit, this guy is amazing. What a hero. https://t.co/XVWbaULkFp pic.twitter.com/hHnF150XL5

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) May 27, 2018