Französische Zeitung erklärt Erdogan zu “Le Dictateur”: Macron verteidigt Pressefreiheit

Von

Das bekannte französische Polit-Magazin Le Point zeigt auf seinem jüngsten Titelbild ein Foto Erdogans mit der Schlagzeile “Der Diktator. Bis wohin wird Erdogan gehen?” Der Leitartikel wirft die Frage auf: “Ist Erdogan ein neuer Hitler?” Am Freitag hatten deshalb Anhänger Erdogans in der Nähe von Avignon Druck gemacht, Plakate mit dieser Titelseite von einem Kiosk abzuhängen. Der Generaldirektor des Unternehmens MédiaKiosk, das für die Werbung zuständig ist, bestätigte dies gegenüber der französischen Ausgabe der Huffington Post. Die Plakate wurden später wieder aufgehängt. Le Point hatte zudem von einem ähnlichen Vorfall in Valence berichtet. Das Magazin warf Anhängern der Erdogan-Partei AKP vor, “Symbole der Meinungsfreiheit und der Pressevielfalt” anzugreifen. Es berichtete zudem von Drohungen in sozialen Netzwerken.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat daraufhin die Pressefreiheit verteidigt. “Es ist vollkommen inakzeptabel, dass Plakate von @LePoint von Pressekiosken abgehängt werden, weil sie den Feinden der Freiheit – in Frankreich wie im Ausland – nicht gefallen”, teilte Macron am Montagabend auf Twitter mit. “Die Pressefreiheit hat keinen Preis: Ohne sie, das ist die Diktatur.”

Il est parfaitement inacceptable que des affiches de @LePoint soient retirées des kiosques de presse au motif qu’elles déplaisent aux ennemis de la liberté, en France comme à l’étranger. La liberté de la presse n’a pas de prix : sans elle, c’est la dictature. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28. Mai 2018 Anzeige

Mit Material der Dpa

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.