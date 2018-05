„Heiß bist du immer noch“: t-online erntet Kritik für sexistischen Artikel über Loris Karius‘ Niederlage

Von

Seine beiden dramatischen Patzer waren das Gesprächsthema Nummer 1 nach dem Spiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Bei Twitter entschuldigte sich Loris Karius am Sonntagnachmittag mit den emotionalen Worten: „Ich habe bis jetzt nicht geschlafen… die Szenen spielen sich in meinem Kopf immer wieder ab. Es tut mir für meine Mannschaft unendlich Leid sowie für euch, die Fans, und das gesamte Team. Ich weiß, dass ich es mit meinem beiden Fehlern verbockt und euch alle enttäuscht habe.“

Haven’t really slept until now… the scenes are still running through my head again and again… I’m infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down… pic.twitter.com/w9GixPiQDC

— Loris Karius (@LorisKarius) 27. Mai 2018