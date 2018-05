Balder greift zur Flasche, 1,59 Mio. sehen zu – 11,9 Prozent im jungen Publikum für „Promi-Flaschendrehen“

Am Freitagabend griff Sat.1 in die Trinkspielkiste und holte "Das große Promi-Flaschendrehen" mit Hugo Egon Balder heraus. Die neue Game-Show erreichte einen Marktanteil von 6,5 Prozent – in der jungen Zielgruppe wurde es zweistellig. Mit "Let's Dance" schaffte es RTL bei den Einschaltquoten vor den sonst so erfolgreichen ZDF-Freitagskrimi. Nur dem Ersten mit "Dennstein & Schwarz" musste man sich mit knapp geschlagen geben.