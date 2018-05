trending: die DSGVO, Jutta Ditfurth, „Germany’s next Topmodel“ und Nordkorea

#trending // Social Media

Apropos #DSGVO: 54.000 Tweets gab es in den vergangenen sieben Tagen mit dem Kürzel der Datenschutz-Grundverordnung im Inhalt. Am Donnerstag waren es allein 17.500. Einige der populärsten Tweets zum Hashtag waren solche, die sich über den ganzen Hype lustig machten. So postete Philipp Neubauer eine Mitteilung seiner Mama, Katharina Nocun regte ein #DSGVO-Trinkspiel an, Nutzerin Lily_Magdalena twitterte: „Die Stimmung erinnert mittlerweile an den Abend vorm Abi. Die einen ackern bis zur letzten Minute fieberhaft durch. Die anderen schon am Vormittag schulterzuckend: Ich lass das jetzt so, jetzt ist eh egal„, Ringo Trutschke schrieb: „Dank # DSGVO bekommt man zur Zeit einen guten Überblick, in was für Newsletterverteilern man drinsteckt! Offenbar bin ich Mitglied bei einem Datingportal für sexsüchtige Diabetiker, einer feministischen Schachgruppe in Rüdesheim und im Roland-Kaiser-Fanclub Weserbergland-Ost“ und Annabell Bills fragte sich: „Sind eigentlich Grabsteine noch # DSGVO-konform?“

Auch Auswirkungen auf die Recherchearbeit von uns Journalisten hat die DSGVO. So lässt sich künftig nicht mehr nachschauen, auf welche Person eine bestimmte .de-Domain registriert ist. Die denic teilt mit, dass nur noch bei Verstößen gegen Namens- und Kennzeichenrechte, bei einer Zivilrechtlichen Pfändung und an Behörden mitgeteilt werde, wem eine Domain gehört. Christian Fuchs twitterte daraufhin: „RIP Denic Whois. Du warst mir ein treuer Begleiter in vielen Recherchen. Nun hat Dich das # DSGVO zu sich genommen. In tiefer Trauer. Dein Journalismus.“