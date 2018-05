Harpers Bazaar Toni ist die Gewinnerin der 13. Staffel von “Germany`s Next Topmodel”. Zum ersten Mal wird die Siegerin der Casting-Show die Titelseite der Harpers Bazaar schmücken. Das Magazin liegt ab dem 26. Mai im Handel.

The Economist Die britische Wirtschaftszeitung beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Donald Trump mit der Wirtschaft (“Corporate America”) unter einer Decke steckt.

Marca Am Samstag findet in Kiew das Finale zur Champions League 2017/18 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid statt. Die wohl ungewöhnlichste Titelseite dazu lieferte die spanische Fußball-Zeitung Marca. Die Redaktion zeigt drei Spieler von Real, unter anderem Cristiano Ronaldo und Marcelo, auf der Reise in die Ukraine. Die drei Star-Kicker wirken eher wie auf einer Butterfahrt, denn auf dem Trip zum wichtigsten Spiel des europäischen Vereinsfußballs.

Ordinary Das US-Magazin beschäftigt sich eine ganze Ausgabe lang jeweils mit nur einem - scheinbar gewöhnlichen - Gegenstand. Diesmal ist es der Plastikbeutel.

New York Times Magazin Das Magazin der Tageszeitung aus New York rollt einen alten Mordfall wieder auf. Die Redakteure sind davon überzeugt: Das Blut kennt die Wahrheit (“blood will tell”).

SZ Magazin Das Magazin der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sich mit absurden Produkten, die helfen sollen, Wohlbefinden am Morgen zu steigern.

Monopol Das Kunstmagazin aus Berlin titelt in diesem Monat mit Marina Abramovic und fragt: Ist das Kunst oder Kitsch?

Time Out New York Das Stadtmagazin aus New York erhebt den richtigen Sonntagsbrunch zu einer ganz eigenen Wissenschaft.

Bloomberg Businessweek Das US-Wirtschaftsmagazin zeigt auf seiner ersten Seite ein Kunstwerk, das nicht ein Impressionist, sondern ein Computer gemalt hat.