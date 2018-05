#trending // Worldwide

Erneut sorgt ein Gesetz, das die Trump-Regierung in den USA wieder abschaffen will, für Aufsehen. Diesmal geht es um extreme Jagdmethoden in Alaska, die Trump wieder erlauben will. So sollen Jäger z.B. Bären- und Wolfsjunge in deren Höhlen erschießen dürfen, oder Rentiere beim Schwimmen erlegen dürfen. Die HuffPost sammelte mit einer entsprechenden Story 143.000 Interaktionen ein, sorgte damit für einen der am Dienstag weltweit erfolgreichsten journalistischen Artikel.