RTL II gewinnt mit „Armes Deutschland“ erneut die Prime Time im jungen Publikum, ARD- und RTL-Serien „Falk“ und „Lifelines“ verlieren Zuschauer

Die RTL-II-Doku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" bleibt ein großer Erfolg für den Sender: 1,03 Mio. 14- bis 49-Jährige bescherten ihr diesmal grandiose 11,9% und einen erneuten Prime-Time-Sieg im jungen Publikum. Auf einen neuen Tiefpunkt fiel hingegen die RTL-Serie "Lifelines", die nur noch 7,9% und 7,3% erzielte. Im Gesamtpublikum gewann "In aller Freundschaft" vor der ARD-Seeie "Falk", die ihre Premieren-Zahlen nicht ganz bestätigen konnte.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. „Armes Deutschland“ mit drittem Prime-Time-Sieg in Folge

Für RTL II ist die Doku-Reihe „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ ein riesiger Hit. Zum dritten Mal in Folge schlug sie an einem Dienstagabend alle größeren Privatsender und holte sich den Prime-Time-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Diesmal sahen 1,03 Mio. junge Menschen zu, der Marktanteil lag bei 11,9% und damit noch ein bisschen über den Vorwochen (11,6% und 11,1%). Insgesamt sahen 1,72 Mio. ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil war hier mit 6,3% der beste, den die Reihe je erreicht hat. Im Anschluss an „Armes Deutschland“ erreichte „Die Gruppe – Schrei nach Leben!“ mit 520.000 14- bis 49-Jährigen tolle 8,0%.

2. RTL-Serie „Lifelines“ mit neuem Tief

Zu den Verlierern des Abends gehört hingegen RTL: Die Folgen 5 und 6 der noch neuen Serie „Lifelines“ sahen nur noch 690.000 und 630.000 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile fielen auf indiskutable 7,9% und 7,3%. Auf ähnlichem Niveau landete Sat.1, so der Film „Für Emma und ewig“ mit 610.000 14- bis 49-Jährigen 7,1% erreichte. RTL und Sat.1 verloren damit in der Prime Time gegen RTL II, Vox, ProSieben und das ZDF. Bei ProSieben erzielten „Die Simpsons“ zwischen 20.15 Uhr und 22.10 Uhr 8,4% bis 9,5%, „jerks.“ danach nur 7,3% und 6,2%.

Anzeige

3. Dreifach-Sieg für Das Erste im Gesamtpublikum, „Falk“ verliert aber Zuschauer und Marktanteile

Insgesamt hieß die Nummer 1 des deutschen Fernsehens am Dienstag wieder einmal „In aller Freundschaft“: 4,64 Mio. Seher entsprachen 16,5%. Hinter der 20-Uhr-„Tagesschau“ (4,56 Mio. / 17,5%) folgt die zweite Episode der Serie „Falk“. Mit 3,95 Mio. Zuschauern und 14,2% landete sie aber unter den Zahlen der Premiere vor einer Woche. Die sahen noch 4,38 Mio. (15,5%). Das ZDF erreichte am Vorabend mit dem Rückspiel der Zweitliga-Relegation zwischen Aue und Karlsruhe 3,05 Mio. Fußball-Fans und 15,1%, mit „ZDFzeit: Wo lebt es sich am besten?“ danach 2,58 Mio. und 9,3%. Der 45-Minüter lief dafür im jungen Publikum überdurchschnittlich gut: 700.000 14- bis 49-Jährige entsprachen hier guten 8,0%.

4. folgt in Kürze

5. folgt in Kürze

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.