Der Spiegel fällt mit „Wer rettet den Westen?“ auf ein 8-Wochen-Tief, der stern legt mit Cannabis-Titel leicht zu

170.287 Leute griffen im Einzelhandel zum Spiegel 17/2018 mit der Titelzeile „Wer rettet den Westen?“ und dem Teaser „Es geht um Freiheit und Demokratie – Macron braucht Hilfe, doch Deutschland versagt“. Damit war diese Ausgabe in Kiosken, Supermärkten, Tankstellen, etc. die schwächste seit acht Wochen. Auch das Normalniveau der jüngsten 12 Monate (194.500) und der jüngsten drei Monate (180.600) wurde verfehlt. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen erreichte Der Spiegel eine verkaufte Auflage von 702.470 Exemplaren, darunter 66.722 ePaper.

Der stern legte im Vergleich zu seinen zwei schwachen Vorwochen ein wenig zu: 144.154 griffen im Einzelhandel zum Heft mit dem Titel „Droge oder Arznei? Die große Hoffnung für viele Patienten – bei welchen Leiden Cannabis hilft“. Die Durchschnittszahlen der vergangenen 12 Monate (160.700), bzw. drei Monate (146.700) wurden allerdings auch hier verfehlt. Insgesamt erreichte die Ausgabe eine verkaufte Auflage von 533.357 Exemplaren, inklusive 21.920 ePaper.

Unter dem Soll landete auch der Focus wieder. 59.212 Einzelverkäufe sind rund 5.000 weniger als in der Vorwoche und ebenfalls weniger als im Durchschnitt der jüngsten 12 Monate (66.300), bzw. drei Monate (62.300). Passiert ist das mit dem Titel „Patient Schilddrüse“, der offenbar unterdurchschnittlich viele potenzielle Focus-Käufer interessiert hat. Auch der Teaser zum dritten Teil des E-Bike-Tests half nicht viel. Der Blick auf den Gesamtverkauf ergibt 420.095 Exemplare, davon 36.278 ePaper.

