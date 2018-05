“Unglaublich, wie viel Rassismus in Hochzeitsberichterstattung passt”: massive Kritik an ZDF-Kommentatoren

Von

Angestoßen wurde die Diskussion von der taz. Für die Tageszeitung sammelte Frederik Schindler einige verbale Unfälle der Berichterstatter.

„Ist die Queen da so großzügig und sagt: ‚Die beiden werden ja niemals König und Königin, da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten‘, ich sag es mal so salopp“, zitiert die taz ZDF-Moderator Norbert Lehmann. William und Kate dürften sich als Garanten der Zukunft der Monarchie „nicht so viele Extravaganzen erlauben“, antwortet die Adelsexpertin Julia Melchior. „Jetzt halt dieses bunt gemischte Paar, das ist ein großer Zugewinn.“

Auch die Kollegen von Gala und Welt formulierten nicht gerade unfallfrei. So sagte Gala-Unterhaltungschefin Luise Wackerl im ZDF zur Hautfarbe von Markle: „Ich habe auch das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt“. Welt-Journalist Thomas Kielinger erklärt: „Es ist nicht ungewöhnlich für England, dass die ungewöhnlichen Paarungen passieren.“

In den Sozialen Medien musste sich der Sender einiges an heftiger Kritik anhören.

Es ist unglaublich wie viel unterschwelliger Rassismus in die Berichterstattung einer Hochzeit passt. #zdf #zdfroyal #royalwedding — ZarterTyp (@ZarterTyp) May 19, 2018

Liebes #zdfroyal, wenn ihr schon ständig Meghans Hintergrund so hervorheben müsst, warum habt ihr dann nicht einfach mal eine schwarze/afroamerikanische Person zum Kommentieren eingeladen? Die wüsste dann zumindest, wovon sie spricht #RoyalWedding #zdf — Vive (@ViveLaNuit) May 19, 2018

Die haben eben im #ZDF ernsthaft gesagt, „Frauen wie #Meghan hätte man früher höchstens als Mätresse gehalten.” Und man müsse sich jetzt erst mal an den Sprachgebrauch gewöhnen bei dem Phänomen. Ey, @ZDF – die alten Männer reden sich da gerade um Kopf und Kragen! #royalwedding — claudine (@claudine) May 19, 2018

Schindler fand noch einige fragwürdige Formulierungen mehr. Auch den Vorwurf des Sexismus muss sich das ZDF gefallen lassen. Übermedien liefert zudem einen Zusammenschnitt aller verbalen Tiefpunkte.

Bislang reagierte das ZDF auf die Kritik nicht wirklich. Das erste Statement des Sender ist eher maximal ausweichend. So erklärte ein Sprecher gegenüber dem Branchendienst DWDL: „Neben den Kommentaren auf Twitter erreichten den ZDF-Zuschauerservice Anrufe und Mails von Zuschauerinnen und Zuschauern mit Fragen sowie Lob und Kritik zu unterschiedlichen Aspekten der Übertragung. Die Kritik unserer Zuschauer nehmen wir ernst.“

Die Empörung selbst wird mittlerweile schon auch wieder durch den Kakao gezogen. So twitterte beispielsweise Micky Beisenherz: “Ich guck die #Obamas bei #Netflix erst, wenn sie von den ZDF Adelsexperten kommentiert werden.”

Ich guck die #Obamas bei #Netflix erst, wenn sie von den ZDF Adelsexperten kommentiert werden. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) May 22, 2018

