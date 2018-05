Trauer um langjährigen rbb-Musikchef und -Moderator: Jürgen Jürgens im Alter von 65 Jahren gestorben

Von

Jürgen Jürgens hatte erst im November seine Radiokarriere beendet. Über 50 Jahre lang hatte er „Hey Music“ moderiert, die älteste Hitparade Deutschlands. Er erfand für den damaligen SFB wie die „LP-Diskothek“, „Let’s go Disco“ oder den „Soundcheck“. Er moderierte den sonntäglichen Radioclub zusammen mit Christian Eckard und präsentierte im SFB-Fernsehen die „Sonnabendschau“.

„Jürgen Jürgens war ein durch und durch kreativer Mensch, der zu jeder Sekunde für das Radio und für die Musik brannte“, würdigt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger den Verstorbenen: „Viel wichtiger aber war: Jürgens liebte die Künstler und die Musiker, die in seiner Sendung auftraten. Und die haben es ihm gedankt. Das war das tiefere Geheimnis seines jahrzehntelangen Erfolges.“

radioBERLIN 88,8 ändert sein Programm und erinnert am Dienstag (22. Mai) von 19.15 Uhr an in einer Sondersendung an Jürgen Jürgens.

