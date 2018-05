Sie produzieren Filmen, Serien und Dokumentationen: Michelle und Barack Obama schließen Vertrag mit Netflix

Von

„Präsident Barack Obama und Michelle Obama sind einer mehrjährigen Vereinbarung beigetreten und werden Filme und Serien für Netflix produzieren“, heißt es in dem Statement bei Twitter. Die Produktionen werden wahrscheinlich fiktionale und non-fiktionale Serien umfassen, sowie Doku-Serien, Dokumentationen und Spielfilme, so Netflix.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

