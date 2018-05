Königliche Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Die BBC und „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling trollen Donald Trump bei Twitter

Von

Zwei mediale Großereignisse, die unterschiedlicher – und symbolträchtiger – kaum sein konnten: Donald Trumps Vereidigung als Präsident an einen verregneten Freitag im Januar 2017 und die strahlende Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle an einem sonnigen Maisamstag.

Rückblende 2017: Seinerzeit hatte Donald Trump für eine Kontroverse gesorgt, als sein damaliger Pressesprechers Sean Spicer trotz eines deutlichen Fotobeweises behauptete, zur Vereidigung von Donald Trump als 45. US-Präsident seien mehr Menschen gekommen als zur Inauguration von Barack Obama acht Jahre zuvor.

Royale Hochzeit lässt Donald Trumps Vereidigung klein aussehen

Schnellvorlauf zum 19. Mai 2018: Dass die Königliche Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle als Fernsehgroßereignis mit geschätzten drei Milliarden Zuschauern Trumps Inauguration spielend übertreffen würde, war keine Überraschung.

Over 100,000 people visited #Windsor today. Please come back and visit us again soon https://t.co/SvYmipzSAH pic.twitter.com/SEiCf0dNtz — RBWM (@RBWM) 19. Mai 2018

Doch auch in den Straßen in Windsor war zu erkennen waren, dass sich mehr Schaulustige – nämlich geschätzt 100.000 – für die Royal Wedding interessierten als für den Start der Trump-Präsidentschaft, wie die BBC gestern in einem Tweet mit einer Gegenüberstellung herausarbeitete.

„Wir meinen ja nur“, twitterte die British Broadcasting Corporation mit einem achselzuckenden Troll-Symbol. „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling nahm die Gegenüberstellung Stunden später auf und fügte hinzu: „Liebe ist größer als Hass.“

Kein Wunder, dass sich daraufhin im Social Web die Häme und Spott gegenüber dem US-Präsidenten verselbstständigten.

Dear @realDonaldTrump Two words… „Crowd size“ Hey, at least you have Prince Harry beat on the number of weddings you’ve each had, right?#RoyalWedding Thanks @bbcthree pic.twitter.com/5UczwhzF9T — Brian Krassenstein (@krassenstein) 19. Mai 2018 Anzeige

My my the crowd size for #RoyalWedding2018 is bigger than Trump’s inauguration 😂 pic.twitter.com/rsdM3KMB2o — Fayza Khandoker (@FayzaKhandoker) 19. Mai 2018

Wow..the Royal wedding crowd…alot more than your inaugural 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/AbUFClq846 — cla (@DayQuint) 19. Mai 2018

I’m waiting for @seanspicer and @realDonaldTrump to come out and say the inauguration crowd was double that of the royal wedding. #ROYALWEDDING #MAGAts https://t.co/Uosdo4xBp9 — Sahin Dirilmis (@DrKingCantona) 19. Mai 2018

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.