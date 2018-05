Umbau bei Funke: Carsten Erdmann neuer Chef der Online-Zentralredaktion, Christine Richter übernimmt Berliner Morgenpost

Die Funke Mediengruppe baut bei den Regionaltiteln um. Carsten Erdmann, bisher Chefredakteur der Berliner Morgenpost, wird neuer Leiter der Online-Zentralredaktion. Christine Richter übernimmt den freigewordenen Chefposten bei der Tageszeitung. Hinzu kommen Wechsel in einigen Geschäftsführungen.

Erdmann war 14 Jahre lang Chefredakteur der Berliner Morgenpost. Der 51-jährige übernimmt künftig die Leitung der Online-Zentralredaktion. Als Nachfolgerin steht Christine Richter schon fest. Die 53-Jährige kam vor zehn Jahren zur Morgenpost, erst als Redakteurin, bis zuletzt war sie stellvertretende Chefredakteurin.

Daneben hat es auch in den Geschäftsführungen des in Essen ansässigen Unternehmens einige Wechsel gegeben. Den nun von Erdmann besetzten Posten des Chefredakteurs der Online-Zentralredaktion hatte bislang Thomas Kloß inne. Der 52-Jährige übernimmt jetzt die Verlagsgeschäftsführung in Nordrhein-Westfalen. Er folgt auf Matthias Körner, der das Unternehmen verlässt.

Außerdem wurden nach der Ernennung von Ove Saffe (57) zum Geschäftsführer der Mediengruppe die Leitung des Hamburger Abendblattes an Claas Schmedtje (43) und die der Berliner Morgenpost an Görge Timmer (52) übergeben.

