trending: Sandro Wagner, Marlee Matlin, Yanny, Laurel, Joe Kaeser und Tom Cruise

Den Hype um „Yanny oder Laurel“ werden Sie mitbekommen haben. Seit einigen Tagen diskutieren weite Teile des Netzes darüber, ob in einem kleinen Soundfile der Name „Yanny“ oder der Name „Laurel“ zu hören ist. Eine Art akustisches weiß-goldenes oder blau-schwarzes Kleid. Dass Menschen die Töne unterschiedlich wahr nehmen, hat offenbar u.a. etwas mit dem Alter des Gehörs zu tun. Ganz gut erklärt wird der ganze Hype in einem YouTube-Video von AsapScience. Was ich aber eigentlich sagen wollte: Den Endpunkt unter die gesamte Diskussion setzte nun die gehörlose Schauspielerin Marlee Matlin. Selbstironisch twitterte sie: „Yanni or Laurel? Don’t ask me. I can’t hear sh*t„.