Der HomePod floppt früh: Apple soll nur 600.000 Exemplare seines smarten Lautsprechers im ersten Quartal verkauft haben

Neue Hiobsbotschaft für den HomePod: Wie der Marktforscher Strategy Analytics in einer Studie berichtet, soll Apple von seinem smarten Lautsprecher in den ersten knapp zwei Monaten lediglich 600.000 Einheiten verkauft haben. Der Techpionier aus Cupertino ist damit auf dem weltweiten Smartspeaker-Markt lediglich die Nummer vier. Das noch junge Technik-Segment wird weiter von Amazons Echo-Serie dominiert; Google holt aber mit seiner Lautsprecher-Reihe Home deutlich auf.

Einen Monat hat Apple noch Zeit, um sein Versprechen nicht wieder zu brechen. Im Frühjahr, so ließ der iKonzern zu Jahresbeginn verlauten, werde der HomePod auch in Deutschland ausgeliefert. Demnach müsste der smarte Lautsprecher spätestens in viereinhalb Wochen in den Regalen der Apple Stores stehen.

Die Verschieberitis hat bei Apple Praxis: Weder die Drahtlos-Kopfhörer AirPods (2016) noch zuvor die Apple Watch (2015) konnten pünktlich ausgeliefert werden – beim MacPro (2019) und der eher nebensächlichen Ladematte AirPower (2018) wiederholt sich das Drama.

„Apple muss damit aufhören, Produkte wie AirPower und den MacPro anzukündigen, die dann für Monate oder Jahre nicht verfügbar sind“, watschte selbst das Cupertino-freundliche Blog AppleInsider den iKonzern jüngst für die immer größere Lücke zwischen Ankündigung und Verkaufsstart ab.

Der HomePod ist seit Februar in den ersten Ländern im Handel

Ob sich das Warten auf den 349 Dollar teuren SmartSpeaker eigentlich lohnt, ist zudem eine ganz andere Frage. Wenn es nach den ziemlich vernichtenden ersten Rezensionen und dem Käuferinteresse geht, das schnell wieder abgeebbt sein soll, wie Bloomberg berichtet, könnten deutsche Kunden mit Achselzucken auf den Verkaufsstart des HomePods reagieren.

Seit Ende Februar ist der HomePod in den USA, Australien und Großbritannien erhältlich. Nach Informationen des gut vernetzten Tech-Reporters Mark Gurman liefen die Vorbestellungen und Erstverkäufe erst gut an, brachen dann jedoch schnell ein. Wie der Marktforscher Strategy Analytics nun gestern in einer Studie berichtet, sollen die Startverkäufe tatsächlich recht bescheiden ausgefallen sein.

Nur 600.000 Einheiten im ersten Quartal verkauft Anzeige

Ganze 600.000 HomePods soll Apple demnach im ersten Quartal verkauft haben, in dem sich der smarter Lautsprecher aus Cupertino sieben Wochen im Verkauf befand. Damit landete Apple auf den vierten Platz des Marktes für Smartspeaker, der weiter von Amazon nach Belieben dominiert wird.

Der nach Apple zweitwertvollste Konzern der Welt hat nach Angaben von Strategy Analytics 4 Millionen Echo-Lautsprecher verkauft und bringt es damit auf einen Marktanteil von 43,6 Prozent. Google hat mit seinem SmartSpeaker Home deutlich zugelegt und bringt es auf 2,4 Millionen verkaufte Einheiten btw. einen Marktanteil von immerhin schon 26,5 Prozent. Sogar noch vor Apple landeten intelligente Lautsprecher von Chinas E-Commerce-Gigant Alibaba.

HomePod-Verkäufe könnten im laufenden Quartal auf 200.000 Einheiten einbrechen

Mit seinen Startverkäufen und einem Marktanteil von nur 6 Prozent bleibt Apple unter den ursprünglichen Analysten-Erwartungen deutlich zurück. Der langjährige Apple-Analyst und heutige Wagnisfinanzierer Gene Munster hatte zuvor etwa prognostiziert, dass Apple 2018 bis zu 7 Millionen Einheiten verkaufen könne. Der frühere Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der sich vor wenigen Wochen von seiner Berichterstattung über den iKonzern verabschiedet hat, hatte zuvor noch reduzierte Absatzschätzungen von zwei bis zweieinhalb Millionen Einheiten im laufenden Jahr prognostiziert.

Nun sieht es eher danach aus, als ob Apple sogar darum kämpfen muss, im ersten Jahr überhaupt Verkäufe im Millionenbereich zu erzielen. Wie Bloomberg mit Verweis auf den taiwanischen Zulieferer Inventec nämlich vor einem Monat berichtete, hat Apple seine HomePod- Bestellungen nicht einmal zwei Monate nach dem Launch schon wieder deutlich heruntergeschraubt.

Die China Times bestätigte die Spekulationen und geht davon aus, dass Apple im zweiten Quartal nun nur noch ganze 200.000 Einheiten seines smarten Lautsprechers ausliefern dürfte. Wie der HomePod technisch im Vergleich zu anderen SmartSpeakern abschneidet, lesen Sie hier.

