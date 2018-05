Newsweek Das US-Magazin blickt schon einmal auf das sich anbahnende Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Besorgt fragt sich die Redaktion, was wäre, wenn der nordkoreanische Staatschef die schlauste Person im Raum wäre.

The New Yorker Und noch einmal Trump: Der New Yorker sieht den US-Präsidenten knietief im Sumpf. Allerdings spielt er dabei - umgeben von Alligatoren - noch immer sehr entspannt Golf.