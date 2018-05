trending: Alice Weidel, Will Smith, die Social-Media-Stille von CDU und SPD, „Zombieland 2“ und der Ramadan

#trending // Worldwide Am Mittwoch startete der Ramadan, der Fastenmonat der Muslime. In den sozialen Netzwerken ein riesiges Thema. So wurden in den vergangenen sieben Tagen 1,4 Millionen Tweets mit dem Wort „Ramadan“ im Inhalt veröffentlicht, bei Facebook gab es allein Hunderte Posts zum Ramadan, die jeweils fünfstellige Interaktionsraten erreichten. Der nach einen Recherchen erfolgreichste Ramadan-Post kam interessanterweise vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau. In einem Video wünscht er einen „gesegneten und friedvollen Ramadan“ und erinnert daran, welche Bedeutung der Monat hat und was die kanadischen Muslime zur Gesellschaft beitragen. 4,5 Mio. Views sammelte Trudeau mit dem Video ein, sowie 500.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare. Unter den Kommentaren mit den meisten Interaktionen finden sich übrigens nur wenige wie „Are you the Prime minister of Canada or Pakistan? You can’t seem to tell the difference.“ Die meisten sind positiv. To Muslims in Canada and around the world, I wish you a blessed & peaceful Ramadan. Ramadan Mubarak! Gepostet von Justin Trudeau am Dienstag, 15. Mai 2018