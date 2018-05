Tencent-Quartalszahlen: Chinas Internet-Riese steigert Nettogewinn um 59 Prozent – und holt Facebook nach Umsatz ein

Von

Der Siegeszug der Tech- und Internet-Unternehmen geht weiter. Angetrieben von starken Quartalszahlen konnten Apple, Amazon, Facebook und Netflix ihren Börsenwert zuletzt weiter deutlich steigern.

Auch in Asien läuft die Digitalwirtschaft weiter heiß. Alibaba, das durch das Listing an der New Yorker Börse mehr Aufmerksamkeit bekommt, legte vor zwei Wochen ein starkes Zahlenwerk vor – und danach an der Wall Street deutlich zu.

Umsatz steigt um 48 Prozent – zu Facebook aufgeschlossen

Und der zweitwertvollste Konzern Chinas zieht nach. Warum sich die Aktie von Tencent im vergangenen mehr als verdoppelt hat, unterstrich die heute vorgelegte Geschäftsbilanz für das abgelaufene erste Quartal 2018. Um weitere 48 Prozent konnte Tencent seine Umsätze zwischen Anfang Januar und Ende März erneut steigern und damit die Analystenschätzungen, die noch bei einem Plus 43 Prozent gelegen hatten, deutlich überbieten.

Im ersten Geschäftsquartal erlöste der Anbieter der in China enorm populären Universal-App WeChat statt wie erwartet 11,3 Milliarden tatsächlich bereits 11,7 Milliarden Dollar. Nach den Erlösen hat Tencent damit bereits fast zu Facebook aufgeschlossen, das im im jüngsten Quartal 11,99 Milliarden Dollar erlöste.

Gewinn explodiert um 65 Prozent

Die Gewinne entwickelten sich dagegen noch dynamischer: Das Konzernergebnis legte um 65 Prozent auf bereits 3,8 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten lediglich mit 2,86 Milliarden Dollar gerechnet.

Es war mit Abstand das profitabelstes Quartal des 20 Jahre alte Internetkonzerns. Obwohl Facebook mit einem Nettogewinn von 4,99 Milliarden Dollar noch profitabler operiert, wächst Tencents Konzernergebnis dynamischer als die Gewinne des US-Social Media-Pioniers.

Cloud-Geschäft wächst am dynamischsten

Tencents größter Umsatzbringer ist weiterhin der Geschäftsbereich „Value Added Services“, der mit Smartphone-Spielen den Löwenanteil der Erlöse generiert, um 34 Prozent zulegte und allein 7,36 Milliarden Dollar umsetzte.

Dynamischer entwickelte sich das Werbegeschäft: Die Erlöse durch Online-Werbung legten um 55 Prozent, die Anzeigen im Social-Segment sogar um 69 Prozent zu. Der größte Wachstumstreiber bleibt jedoch die Sparte „Other Revenues“, in der das Cloud-Geschäft den Turbo gezündet hat – das Konzernsegment konnte seine Umsätze um enorme 111 Prozent steigern.

WeChat durchbricht Milliarden-Mitglieder-Marke

Der boomende Universal-Messenger WeChat konnte in den vergangenen drei Monaten weiter zweistellig wachsen und dabei die Milliarden-Mitglieder-Marke durchbrechen.

An der Hongkonger Börse kam Tencents Zahlenwerk nach einigen turbulenten Monaten, in denen chinesische Social Media-Pionier in der Spitze 80 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt hatte, blendend an: Die Aktie legte um mehr als 6 Prozent zu.

