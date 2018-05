Welche Bedeutung haben Präsentationen im deutschen Arbeitsalltag? Diese Frage wollte das Marktforschungsinstitutes Innofact beantworten und hat dafür über 1.000 Teilnehmer gefragt. Das Programm PowerPoint ist dabei für mehr als 80 Prozent der Befragten ein treuer Begleiter im Büroalltag. Deutsche Angestellte arbeiten im Schnitt 100 Stunden pro Jahr an Präsentationen.

100 Stunden! So lange arbeiten Angestellte und Freiberufler in Deutschland jährlich im Durchschnitt an ihren Präsentationen. Diesen Schluss legt eine Panel-Befragung unter 1.022 berufstätigen Deutschen des Marktforschungsinstitutes Innofact nahe, die im Auftrag des Präsentationsdienstleisters i-pointing aus München durchgeführt wurde. Die Studie zeigt: Rund 57 Prozent der Deutschen nutzen ein Präsentationsprogramm im Berufsalltag.

Dabei soll das Erstellen einzelner Präsentationen laut Umfrageteilnehmer hierzulande durchschnittlich 2,2 Stunden in Anspruch nehmen. Jeder fünfte Befragte benötigt dazu mehr als drei Stunden, bei Akademikern ist es jeder vierte. 12,3 Prozent sitzen sogar mehr als vier Stunden an einer Präsentation. „In der Regel sind Angestellte und Freiberufler mit höherer Formalbildung mit komplexeren Aufgaben betraut. Das spiegelt sich in der Zeit wider, die für eine entsprechende Präsentations-Darstellung aufgewendet wird“, sagt Marion Koppitz, CEO von i-pointing. Sie interpretiert die Ergebnisse wie folgt: „Zu dem Zeit- kommt für Arbeitgeber beziehungsweise Auftraggeber hier auch der Kostenfaktor überproportional zu tragen, da Hochschulabsolventen überwiegend zu den oberen Einkommensklassen zählen.“

13 Prozent der Befragten arbeiten täglich an Präsentationen

Jeder zweite Deutsche, der in seinem Job Präsentationen erstellt, macht dies mindestens einmal die Woche – zwei Drittel tun dies mindestens mehrmals im Monat. 13,1 Prozent der Befragten sind Heavy User und nutzen sogar täglich oder fast täglich ein Programm, um Vorträge zu erstellen. Wenn man nun von 46 Arbeitswochen und einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 2,2 Stunden pro Präsentation ausgeht, so die Rechnung des Marktforschungsinstituts, summiert sich die Zeit pro Person auf über 100 Stunden jährlich, wenn sie nur eine einzige Präsentation wöchentlich anfertigt.

Das am häufigsten genutzte Programm ist dabei Microsoft PowerPoint, das acht von zehn Umfrageteilnehmern mindestens einmal monatlich nutzen. Rund jeder zweite braucht es sogar mindestens einmal in der Woche. Andere Produkte wie Apple Keynote und Prezi liegen mit 26,4 bzw. 21,2 Prozent bei der monatlichen Nutzung auf Platz zwei und drei. Deren wöchentliche Nutzung liegt bei 16,7 bzw. 12,7 Prozent.

Weitere Informationen zur Studie: Im März dieses Jahres hat Innofact 506 Männer und 516 Frauen im Alter von 18 bis 69 Jahren online befragt. Der Großteil der Befragten hat einen Hochschulabschluss (35,1 Prozent) oder Abitur ohne abgeschlossenes Studium (28,9 Prozent). Rund 50 Prozent der Befragten sind zwischen 40 und 59 Jahre alt. Die Studie hat die Firma i-Pointing im Auftrag gegeben, die unter anderem Optimierung und Neuerstellung von PowerPoint-Präsentationen anbietet.

