Auch am Tag nach der Veröffentlichung von Fotos, die die deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zeigen, war dieses Thema in den sozialen Netzwerken das nach Interaktionen für journalistische Artikel größte Thema. Der Protagonist über den nun am meisten diskutiert wurde, war aber nicht mehr Mesut Özil oder Ilkay Gündogan, sondern Emre Can. Der Kicker, ebenfalls ein deutscher Nationalspieler, der wegen einer langen Verletzungspause aber nicht mit zur WM fährt, hatte offenbar ebenfalls eine Einladung von Erdogan bekommen, sie aber abgelehnt. Das berichtet zumindest die Welt, die damit 23.600 Likes & Co. bei Facebook und Twitter einfuhr.

Bild griff die Story auf und sammelte sogar 28.300 Interaktionen ein, sorgte damit für den erfolgreichsten deutschsprachigen journalistischen Artikel des Tages. Auch sport1 (8.200 Interaktionen) landete noch in der Top Ten der Social-Media-News-Charts. Ein bisschen irritierend ist, dass niemand über die Gründe Cans berichtet. Can selbst hat sich nicht dazu geäußert. Der Fußballer wird also als eine Art Held gefeiert, obwohl niemand weiß, ob er vielleicht nur krank war oder andere Verpflichtungen hatte, sonst aber ebenfalls zum Erdogan-Termin gekommen wäre. Aber so ist das leider zu oft in den sozialen Netzwerken: Es gibt nur schwarz oder weiß, 1 oder 0, ja oder nein.