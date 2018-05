Spiegel Online-Chef geht: Jesper Doub verlässt die Spiegel-Gruppe und geht zu Facebook

Von

„Ich bedaure das Ausscheiden von Jesper Doub sehr und danke ihm herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit im Führungsteam der Spiegel-Gruppe“, kommentiert Geschäftsführer Thomas Hass. „Gemeinsam haben wir eine Menge erreicht. Von der Stabilisierung unseres Verlags über das Starten neuer Produkte und Dienstleistungen bis zum Wachstum unseres Digitalgeschäfts, das – auch nach dem Rekordjahr 2017 bei Spiegel Online – inzwischen einen erheblichen Teil zum Erfolg der Spiegel-Gruppe beiträgt.“

In den kommenden Monaten soll Doub, der 2014 von DuMont zum Spiegel wechselte, seinen Job noch unverändert ausüben. Über seine Nachfolge wollen die Hamburger „zu gegebener Zeit informieren.“

„Das Wissen um die leidenschaftlichen und intelligenten Menschen hier lässt mich den Schritt in der Gewissheit machen, dass Ihr die Transformation der Spiegel-Gruppe weiter erfolgreich vorantreiben werdet“, erklärt Doub.

Über seinen Job-Pläne informierte der 48-Jährige passenderweise via Facebook-Posting. Darin schreibt er unter anderem:

There are tough questions to be answered for trusted journalism, the span of challenges for media companies throughout the EMEA region is wide and there are no simple answers to them. For me this is the right time to join Facebook and help to grow productive, honest and lasting partnerships with media partners to ensure that independent trusted journalism can thrive. Over the past years I’ve been both an outspoken critic of Facebook as well as a passionate contributor to the Facebook Journalism Project. I firmly believe that by working closely together, Facebook and news organisations can and will better understand each other and find sustainable solutions for trusted journalism leveraging Facebooks products, capabilities and joint ideas moving forward.