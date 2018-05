„Hätte aus dem Stürmer stammen können“ – Süddeutsche Zeitung entschuldigt sich wegen antisemitischer Karikatur

Die Süddeutsche Zeitung entschuldigt sich für eine Karikatur von Dieter Hanitzsch, die in der Ausgabe am gestrigen Dienstag erschienen ist. Sie könne als antisemitisch aufgefasst werden, schrieb der Chefredakteur der SZ, Wolfgang Krach. Es kam zu einer Diskussion in der SZ-Redaktion und im Netz. Dem Presserat liegen mehrere Beschwerden vor.

Von

In der Karikatur ist der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in Gestalt der Gewinnerin des Eurovision Song Contest (ESC), Netta, abgebildet. Netanjahu steht dabei in einer Konzerthalle mit der Aufschrift „Eurovision Song Contest“, streckt eine Rakete in die Höhe, auf der ein Davidstern abgebildet ist, und sagt: “Nächstes Jahr in Jerusalem!”. Der Premier ist mit großen, abstehenden Ohren dargestellt, ein typisches antisemitisches Stereotyp. Der Karikaturist ersetzte zudem das “v” in Eurovision mit einem Davidstern.

Nach Angaben von Krach hat die Zeichnung innerhalb der Redaktion zu Diskussionen geführt. Aber auch im Netz wurde die SZ stark kritisiert.

Israels Premier mit großen Ohren, in der Hand kriegsbereit eine Rakete mit Davidstern, auf den Lippen der Jahrhundert alte jüdische Ausdruck „Nächstes Jahr in Jerusalem“ und das alles in der Mitte des mit Davidstern versehenen ESC. Liebe @SZ, diese Zeichnung ist antisemitisch. pic.twitter.com/twdRWXIlRY — Aras-Nathan (@Aras_Nathan) May 15, 2018

Einige Nutzer verglichen die Süddeutsche Zeitung auch mit der nationalsozialistischen Wochenzeitung Der Stürmer (1923-1945):

Man muss es benennen wie es ist. Diese Karrikatur hätte aus dem „Stürmer“ aus Hitlers Zeit stammen können. Da kommt einen das kalte 🤮 soviele antisemitische Klischees da eingebaut wurden. Goebbels wäre stolz. Und das von der #SZ. Das schmerzt besonders. — LeoTrotzki (@LeoTrotzki79) May 15, 2018

Die neueste Karrikatur des Stürm… ähm der @SZ meine ich https://t.co/cozeCAo2Ib — Jens Hansche (@JensHansche) May 15, 2018

Anzeige

Die Berliner Niederlassung der US-Nichtregierungsorganisation American Jewish Committee kommentierte die Karikatur folgendermaßen:

Irritierend. @SZ, was wollen sie mit dieser Karikatur in der heutigen Ausgabe dem Leser vermitteln? Die Bildsprache bedient Feindbilder („kriegslüsterne Israelis“) und diskreditiert den #ESC2018, welcher hier gar noch als „jüdisch“ etikettiert wird. Hoffen auf Antwort. pic.twitter.com/RQ91wWHcK3 — AJC Berlin (@AJCBerlin) May 15, 2018

Laut dem SZ-Chefredakteur wollte Hanitzsch mit seiner Darstellung lediglich darauf hinweisen, dass das nächste ESC-Finale 2019 in Jerusalem stattfinden soll. Gegenüber der Jüdischen Allgemeinen sagte der Karikaturist, dass ihn der Vorwurf eine antisemitische Zeichnung veröffentlicht zu haben, nicht treffe. Er erklärte weiter: „Habe es so nicht gemeint. Die Politik Netanjahus möchte ich kritisieren können, auch als Deutscher.” Die Rakete mit dem Davidstern sei ein “Symbol für seine nicht sehr friedensfördernde Politik”. Er möchte sich zudem nicht für die Karikatur entschuldigen, bekräftigte er gegenüber der Zeitung.

Im Gegensatz zur SZ. Chefredakteur Wolfgang Krach entschuldigte sich für die Veröffentlichung und gesteht einen Fehler ein. Beim Presserat sind bis Mittwochvormittag vier Beschwerden eingegangen, wie eine Sprecherin gegenüber MEEDIA erklärte.

In der digitalen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung wurde die Karikatur schon entfernt.

Der Karikaturist Hanitzsch ist in der Vergangenheit schon einmal wegen einer Karikatur zum transatlantischen Handelsabkommen TTIP, die eine Anlehnung an eine antisemitische Karikatur des Stürmers vermuten ließ, kritisiert worden. Und auch der SZ wurde bereits des öfteren Antisemitismus vorgeworfen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.