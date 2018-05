Bauer baut International und beim Radio um: mehr Macht für Jörg Hausendorf und Veit Dengler

Von

Als Konzerngeschäftsleiter war Wozniak unter anderem für Radio, New Business und die Online-Vergleichsplattformen zuständig. Die neue Struktur sieht nun vor, dass sich Jörg Hausendorf um das gesamte Publishing-Geschäft in Kontinentaleuropa kümmern wird. Veit Dengler übernimmt zusätzlich zu seiner Zuständigkeit für die Publishing-Aktivitäten im englischsprachigen Raum sowie den New Business-Bereich die Verantwortung für das Radio-Geschäft und die Online-Vergleichsplattformen.

„Witold Wozniak hat nicht nur das Geschäft in Polen und Osteuropa etabliert und weiterentwickelt, sondern auch die Bereiche Radio und Online-Vergleichsplattformen sehr erfolgreich aufgebaut. Wir danken ihm für sein Engagement und für alles, was er für unser Haus erreicht hat. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute”, kommentiert Verlegerin Verlegerin Yvonne Bauer.

