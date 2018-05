#trending // Social Media Wie man beispielhaft die sozialen Netzwerke für Produkt-Werbung nutzt, machen derzeit die Macher des (Anti-)Superhelden-Films „Deadpool 2“ vor, der am Donnerstag in den Kinos startet. Mit zahlreichen kleinen Filmchen, die nichts mit herkömmlichen Film-Trailern zu tun haben, sorgen die Macher für Neugier und Amüsement. Das neueste der Filmchen spielt in Old Trafford, dem Stadion von Manchester United, das Deadpool quasi übernommen hat – und damit für irritierte Reaktionen bei Spielern & Co. sorgt. Innerhalb von acht Stunden sammelte der Clip 265.000 Interaktionen und 3 Mio. Views auf Facebook ein – auch, weil er im Rahmen der Kooperation auf der Manchester-United-Page gepostet wurde. When we let Deadpool into Old Trafford, we had no idea he would go this far… Ryan Reynolds #Deadpool2 Gepostet von Manchester United am Montag, 14. Mai 2018