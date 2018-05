PR-Aktion: Penny protestiert gegen Insektensterben und zeigt, wie leer ein Supermarkt ohne Bienen wäre

Ein Penny-Markt überraschte am Montag mit einer gewagten Aktion: Anlässlich des Weltbienentags der UNO räumte der Discounter alle Produkte aus den Regalen, die es ohne die Hilfe der Insekten nicht geben würden. So bliebt das Obst und Gemüse-Regal weitgehend leer. Auch der Kaffee oder Kakao fehlte. Mit der PR-Aktion will Penny auf das Insektensterben aufmerksam machen.