„Dengler“ und „Team Wallraff“ holen sich die Prime-Time-Siege, „Promis auf Hartz IV“ erneut stark

Erneut gewann ein Krimi den Fernsehtag in Deutschland: 5,50 Mio. Leute entschieden sich am Montagabend für den ZDF-Film "Dengler - Fremde Wasser", der Marktanteil lag bei stolzen 19,2%. Bei den 14- bis 49-Jährigen siegte in der Prime Time hingegen RTLs "Team Wallraff" - mit 1,23 Mio. und 13,8%. Starke Zahlen gab es erneut für die RTL-II-Reihe "Promis auf Hartz IV": 8,3% im jungen Publikum.