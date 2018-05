#trending // Politik

Empörungsstürmchen gegen den FDP-Chef Christian Lindner. Ein paar Tausend Tweets setzten sich mit einem Satz aus der Lindner-Rede vom Bundesparteitag am Samstag auseinander. Der Politiker hatte darin gesagt: „Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer.“

Der erfolgreichste Tweet, der sich mit dem Lindner-Zitat beschäftigte, war der von Chris Pyak, einem Autor („How To Win Jobs & Influence Germans: The Expats‘ Guide to a Career in Germany“) und Unternehmer (Immigrant Spirit GmbH). Er twitterte: „Ich bin soeben aus der FDP ausgetreten“ und „Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren“ und sammelte damit 5.400 Likes und Retweets ein. Eine vierstellige Interaktionsrate gab es auch für den Zeit-Journalisten Bernd Ulrich mit „Wie nennt man Leute, die in der Schlange beim Bäcker darüber nachdenken, ob DIE ANDEREN illegale Migranten, Steuerhinterzieher, oder Ehebrecher sind, während man selbst ein rechtschaffener Bürger ist? Genau: man nennt sie bigotte Spießer“ Ebenfalls mit vielen Interaktionen versehen: Cem Ödzemir mit „Als noch amtierender deutscher Brotbotschafter frage mich: Kann man sich überhaupt besser in die deutsche Kultur einordnen, als wenn man sich sonntags in die Brötchenschlange stellt und sein Brot beim Bäcker statt beim Discounter kauft?“

Lindner selbst äußerte sich via Video auf Twitter nochmal zur „Bäckerei-Anekdote“: „Wer in meinen Äußerungen Rassismus lesen will – oder Rechtspopulismus – der ist doch etwas hysterisch unterwegs. Ich glaube, solche Debatten muss man nüchterner und vernünftiger führen“.