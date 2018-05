Günstiger iPhone X-Nachfolger: Apple könnte Farben des iPhone 5c wiederbeleben

Der Countdown beginnt zu ticken: Keine vier Monate mehr, dann dürften sich Apple-Fans schon wieder auf neue iPhones freuen. Und das wohl gleich dreifach, wenn man den jüngsten Gerüchten aus der Zuliefererkette trauen darf. Das iPhone X soll demnach nicht nur Nachfolgemodelle in 5,8 und 6,5 Zoll erhalten, sondern um ein deutlich günstigeres LCD-Modell in 6,1 Zoll ergänzt werden. Und das offenbar in knalligen Farben, wie Rosenblatt-Analyst Jun Zhang berichtet.