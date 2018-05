Der „Tatort“ siegt mit unterdurchschnittlichen Zahlen, „Team Ninja Warrior“ erneut unter Soll

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Der „Tatort“ siegt mit unterdurchschnittlichen Zahlen , gehört zu den fünf schwächsten Fällen des bisherigen 2018

8,02 Mio. Menschen sahen also den zweiten „Tatort“ der Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg, der Marktanteil lag bei 24,1%. Was für 99% der anderen deutschen TV-Sendung traumhafte Quoten wären, sind für den „Tatort“ unterdurchschnittliche Zahlen. Im bisherigen Jahr 2018 gab es nur eine „Tatort“-Erstausstrahlung mit weniger Zuschauern – den am 1. Januar – und nur zwei mit einem geringeren Marktanteil. Auch für Tobler und Berg lief es zuletzt besser: Ihre Premiere am 1. Oktober sahen noch 9,13 Mio. (27,2%). Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen unterdessen 2,32 Mio. (20,6%) zu – das sind im jungen Publikum vergleichsweise etwas bessere Zahlen als die im Gesamtpublikum.

2. ZDF-Reihe „Frühling“ erneut erfolgreich, Formel 1 populärstes Programm der Privaten

Hinter dem „Tatort“ und der 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten (6,52 Mio. / 22,2%) folgt in den Sonntags-Charts ein Duo des ZDF: das „heute journal“ mit 5,52 Mio. Sehern und 18,4%, sowie der vierte und damit vorerst letzte Film der „Frühling“-Reihe: „Am Ende des Sommers“. 5,39 Mio. sahen zu, ein toller Marktanteil von 16,2%. Alle vier Filme landeten damit bei starken Quoten, drei über der 5-Mio.-Marke. Die meisten Zuschauer zum Privatfernsehen gelockt hat das Formel-1-Rennen bei RTL: 4,73 Mio. Fans bescherten dem Grand Prix aus Spanien einen Marktanteil von 31,9% – etwas schwächere Zahlen als vor 14 Tagen beim Aserbaidschan-Rennen.

Anzeige

3. Sat.1 besiegt mit den „Tributen von Panem“ RTLs weiter schwaches „Team Ninja Warrior“

Auch im jungen Publikum gewann der „Tatort“ den Tag und die Prime Time – vor der „Tagesschau“ und der Formel 1. Auf dem zweiten Prime-Time-Platz landete Sat.1 mit guten Zahlen für „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“: 1,25 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil lag bei sehr guten 12,4%. RTL blieb mit dem „Team Ninja Warrior Germany“ hingegen erneut unter dem Sender-Soll: 1,12 Mio. junge Zuschauer entsprachen 10,7%. ProSiebens „Transcendence“ erreichte genau 1,00 Mio. 14- bis 49-Jährige und 9,6%.

4. „Trucker Babes“ verabschieden sich mit starken 6,6%

Zu den Gewinnern des Sonntagabends gehörte auch die kabel-eins-Doku-Soap „Trucker Babes“: Immerhin 640.000 14- bis 49-Jährige zogen sie den Filmen bei den größeren Sendern vor, der Marktanteil lag bei tollen 6,6%, ein neuer Rekord für die Reihe, die damit nun vorerst zu Ende gegangen ist, aber sicher fortgesetzt wird. Vox erreichte mit „Grill den Profi“ 650.000 junge Zuschauer und 7,1%, war am Vorabend mit 760.000 und 9,9% für „Ab ins Beet!“ noch erfolgreicher. Halbwegs solide 5,0% gab es um 20.15 Uhr für den RTL-II-Film „Ostwind“.

5. folgt in Kürze

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.