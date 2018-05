„Backwaren first, Bedenken second“: Christian Lindner spricht über Fremdenangst beim Bäcker und erntet (mal wieder) Kritik und Spott im Netz

Christian Lindner sprach am Samstag in einer Rede beim Bundesparteitag der FDP über Fremdenangst. Darin sagt er, niemand solle sich in der Schlange beim Bäcker vor Menschen fürchten müssen, die in gebrochenem Deutsch sprechen. Für diesen Vergleich wird Lindner vor allem in den sozialen Netzwerken scharf kritisiert – und erntet außerdem eine gehörige Portion Spott.

Im Wortlaut sagte der Parteivorsitzende in einer Rede am Samstag:

„Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist, oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen, rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik.“

Diese Äußerungen zu Migranten sogt vor allem in den sozialen Netzwerken für Wirbel und Lindner sah sich heftigen Vorwürfen ausgesetzt. So twitterte beispielsweise der Autor Chris Pyak, er sei soeben aus der FDP ausgetreten und: „Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren.“

Ich bin soeben aus der FDP ausgetreten. „Bürger müssen sicher sein, das der Ausländer beim Bäcker kein Illegaler ist.“ Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren.@Lambsdorff @johannesvogel @c_lindner — Chris Pyak (@chris_pyak) 12. Mai 2018

GRÜNEN-Politiker Cem Özdemir fragte: „Kann man sich überhaupt besser in die deutsche Kultur einordnen, als wenn man sich sonntags in die Brötchenschlange stellt?“

Als noch amtierender deutscher Brotbotschafter frage mich: Kann man sich überhaupt besser in die deutsche Kultur einordnen, als wenn man sich sonntags in die Brötchenschlange stellt und sein 🥖 beim Bäcker statt beim Discounter kauft? — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) May 13, 2018

Auch zahlreiche Journalisten äußerten sich kritisch zu Lindners Vergleich:

Wie nennt man Leute, die in der Schlange beim Bäcker darüber nachdenken, ob DIE ANDEREN illegale Migranten, Steuerhinterzieher, oder Ehebrecher sind, während man selbst ein rechtschaffener Bürger 😇 ist? Genau: man nennt sie bigotte Spießer #fdpbpt18 — Bernd Ulrich (@berndulrich) 13. Mai 2018

Backwaren first, Bedenken second#Baeckerschland — nils minkmar (@nminkmar) May 13, 2018

Also, mein Hamburger #Bäcker verkauft (!!) sogar Brötchen in gebrochenem Deutsch! Was jetzt? #Bäckerschland — Andreas Petzold (@andreaspetzold) 13. Mai 2018

Menschen, die beim Bäcker Angst haben, weil jemand gebrochen Deutsch spricht, haben eine Vollklatsche. Meine Meinung. — Hanning Voigts (@hanvoi) 13. Mai 2018

Was meint der FDP-Chef eigentlich zu Grünhaarigen in der Bäckerschlange? Nicht, dass da irgendwelche Fettnäpfchen lauern. https://t.co/lI5Hm1Gxee — Eva Horn (@habichthorn) 13. Mai 2018

Natürlich dauerte es auch nicht lange, bis der FDP-Vorsitzende beziehungsweise sein Bäcker-Beispiel im Netz zur Lachnummer wurden:

Motto: Sind die auch frisch? – Ja, noch ganz warm aus dem Ofen. — Julian M. Etzel (@julianetzel) May 14, 2018

Jeder in der Schlange könnte ein Liberaler sein — Saša Stanišić (@sasa_s) May 14, 2018

Treffen sich Christian Lindner und Karl Lagerfeld beim Bäcker…#Lagerfeld #Lindner — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) May 13, 2018

.@c_lindner Der Mann mit gebrochenem Deutsch aus der Schlange beim Bäcker war Rainer Brüderle, oder? — extra3 (@extra3) May 13, 2018

Einzige Angst, die ich beim Bäcker habe, ist, dass wieder irgendeine Berliner Bäckerei meint ihr Stück Dreck wäre eine echtes Hamburger Franzbrötchen — Yasmina Banaszczuk (@lasersushi) May 13, 2018

Ich habe mich heute morgen nicht zum Bäcker getraut. Zum Glück war noch Toast im Haus. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 13. Mai 2018

Angst essen Brötchen auf. #Lindner — Maxim Boennemann (@MaximB_) 13. Mai 2018

Lindner selbst äußerte sich via Video auf Twitter nochmal zur „Bäckerei-Anekdote“: „Wer in meinen Äußerungen Rassismus lesen will – oder Rechtspopulismus – der ist doch etwas hysterisch unterwegs. Ich glaube, solche Debatten muss man nüchterner und vernünftiger führen.“

Was ich mit der #Bäcker-Anekdote sagen wollte: hier erkläre ich es nochmal. CL #bpt18 pic.twitter.com/8QxtXax1sK — Christian Lindner (@c_lindner) 13. Mai 2018

