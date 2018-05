Markus Söder trägt das Trikot des FC Bayern falsch herum: So lacht das Netz über den bayerischen Ministerpräsidenten

Dass Markus Söder durchaus einen Sinn für Humor hat, beweist der neue Ministerpräsident Bayerns alljährlich in seinen schrägen Karnevalskostümen. Söder sorgte gestern in einem gar nicht so abwegigen Outfit nun für zahlreiche Lacher: Der 51-jährige Franke, der eigentlich als Fan des 1. FC Nürnberg bekannt ist, streifte ein Trikot des deutschen Rekordmeisters aus München über – nur leider falsch herum. Das Social Web, seit jeher liebster Tummelplatz für Spötter und Trolle, hatte damit schnell ein Lieblingsthema gefunden.