Q1-Bilanz von ProSiebenSat.1: Der digitale Gemischtwarenladen tritt auf der Stelle

Wenn in der Pressemitteilung zu einer Quartalsbilanz statt der üblichen Jubel-Arien das Wörtchen "solide" auftaucht, dann kann man sich schon denken, dass es nicht gar so super-prickelnd gelaufen ist. So geschehen bei dem TV- und Digitalkonglomerat ProSiebenSat.1. Unter dem kürzlich gegangenen CEO Thomas Ebeling eilte die Senderkette von Erfolg zu Erfolg und schließlich in en Dax. Dort ist P7S1 mittlerweile wieder rausgeflogen, der Umsatz tritt auf der Stelle.