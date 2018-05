Online-Sprechstunde beim NetDoktor: Gesundheitsportal startet Chatbot Sapia als interaktiven Symptom-Scout

Der Doktor kommt gleich … ganz digital als Chatbot. Mit diesem Angebot will das Gesundheitsportal NetDoktor seine Vorreiterrolle im Wettbewerb untermauern. Das innovative Tool trägt den Namen Sapia und dient sich Nutzern als interaktiver Sparringspartner bei individuellen Fragen und Problemen an. Geklärt werden soll so etwa, welche Ursachen hinter bestimmten Beschwerden des Users stecken könnten.