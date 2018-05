IVW-Analyse April: TorAlarm-Apps stürmen in die Top 50, Chefkoch.de mit 24%-Minus größter Verlierer des Monats

Ein neuer IVW-Star ist geboren. Mit 20,95 Mio. Inlands-Visits sind die TorAlarm-Smartphone-Apps in die Top 50 der Traffic-stärksten deutschen Online-Angebote geprescht. Auf Platz 44 liegen sie in Sachen Sport-Websites und -Apps nur hinter dem kicker, Sport1 und Transfermarkt.de. Die Nummer 1 des IVW-Rankings bleibt ebay Kleinanzeigen, große Verluste verzeichnet Chefkoch.de, das auch unter dem Vorjahr liegt.

Der April hat den großen deutschen Online-Marken fast durch die Bank weniger Visits beschert als der März. Von den 50 Anbietern mit den meisten Inlands-Visits lagen 39 unter den Zahlen aus dem März. Auch das Top-Quartett konnte sein Vormonats-Niveau nicht halten: ebay Kleinanzeigen verlor 2,6%, Bild 5,2%, T-Online und Spiegel Online jeweils 5,9%. Die ersten Aufsteiger – und prozentual gesehen gleichzeitig die größten der Top 25, folgen direkt dahinter auf 5 und 6: WetterOnline profitierte vom im Frühjahr und Sommer steigenden Interesse an Wetterberichten, der kicker glich die durch eine Länderspiel-Pause entstandene März-Delle aus.

Große Verluste erlitt auf den ersten 25 Plätzen neben ImmobilienScout24 und Chip Online vor allem Chefkoch.de: 24,1% weniger Inlands-Visits als im März gingen auf das Konto der Rezepte-Sammlung. Und: Die 65,8 Mio. sind auch weniger als im April 2017, also im Jahres-Vergleich. Keine gute Nachricht für die erfolgsverwöhnte Plattform. Ein Grund womöglich: 2017 lagen die Oster-Feiertage mitten im April, 2018 schon am 1. und 2. April. Rezepte zur Oster-Vorbereitung kamen damit schon im März in die Chefkoch-Wertung.

IVW April 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland April vs. März 1 ebay Kleinanzeigen 473.086.956 450.432.731 -11.956.394 -2,6% 2 Bild.de 383.630.732 345.804.927 -18.932.434 -5,2% 3 T-Online Contentangebot 346.617.159 332.871.899 -20.740.143 -5,9% 4 Spiegel Online 234.516.287 199.344.988 -12.444.817 -5,9% 5 WetterOnline 257.512.970 183.758.861 26.739.497 17,0% 6 kicker online 174.704.071 162.589.933 37.003.087 29,5% 7 Focus Online 165.819.085 150.294.517 -9.016.958 -5,7% 8 wetter.com 151.786.451 137.895.195 14.322.260 11,6% 9 upday 577.284.013 123.218.216 193.231 0,2% 10 n-tv.de 130.730.288 118.625.740 -92.994 -0,1% 11 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 134.581.401 116.521.072 -16.271.207 -12,3% 12 Welt 119.265.467 105.911.825 -5.457.590 -4,9% 13 mobile.de Der Automarkt 127.187.087 89.296.969 -9.887.262 -10,0% 14 Sport1 86.780.343 78.865.989 4.039.773 5,4% 15 ImmobilienScout24 72.452.290 68.778.434 -10.945.064 -13,7% 16 Chefkoch.de 73.021.996 65.787.787 -20.851.907 -24,1% 17 Zeit Online 66.797.752 56.383.657 -4.388.147 -7,2% 18 Süddeutsche.de 60.860.329 52.372.977 -3.320.511 -6,0% 19 TV Spielfilm.de 55.080.648 51.811.402 -7.308.757 -12,4% 20 stern.de 57.599.176 50.842.399 -3.164.944 -5,9% 21 twitch.tv 382.426.055 49.907.090 -4.794.510 -8,8% 22 Chip Online 56.211.008 48.248.196 -10.268.623 -17,5% 23 FAZ.net 56.459.902 47.189.194 -2.790.393 -5,6% 24 Xing 48.813.292 41.888.041 -3.964.921 -8,6% 25 gutefrage.net 44.271.125 38.188.531 -3.124.781 -7,6% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Auf Platz 44 folgen dann die TorAlarm-Apps, nach eigener Angabe „die schnellste Fußball-App“. Offenbar nutzen extrem viele Fans die Smartphone-Apps für die verschiedenen Betriebssysteme, denn mit 20,95 Mio. Inlands-Visits ist TorAlarm nun die viertstärkste reine Sportmarke im IVW-Ranking. Nur kicker, Sport1 und Transfermarkt.de liegen davor. Große Verluste gab es auf den Rängen 26 bis 50 vor allem für das Vermarktungsnetzwerk entertainweb, Computerbild.de und GameStar.

IVW April 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Visits gesamt Visits Inland April vs. März 26 freenet.de 39.022.056 37.393.819 -2.471.765 -6,2% 27 Wetter.de 37.700.791 35.843.763 1.632.210 4,8% 28 AutoScout24 64.870.141 34.282.185 -5.265.482 -13,3% 29 Funke Medien NRW 35.686.068 33.820.895 422.667 1,3% 30 autobild.de 37.769.105 33.252.912 1.919.618 6,1% 31 Computerbild.de 35.196.758 31.354.543 -5.634.742 -15,2% 32 Bunte.de 34.967.225 30.055.958 -658.998 -2,1% 33 Express Online 31.563.692 29.742.017 -649.965 -2,1% 34 heise online 29.777.256 25.506.162 -3.619.491 -12,4% 35 Transfermarkt.de – Das Fußballportal 42.538.653 24.956.121 550.049 2,3% 36 finanzen.net – Das Finanzportal 29.224.210 24.072.567 -3.872.191 -13,9% 37 RTL.de 26.574.086 23.649.314 -2.041.522 -7,9% 38 Shazam App 23.565.732 22.964.220 -1.586.357 -6,5% 39 Gala.de 28.114.609 21.961.293 -228.459 -1,0% 40 RP Online 23.720.009 21.865.409 -1.326.094 -5,7% 41 Wunderweib 24.620.541 21.620.365 -891.176 -4,0% 42 RND 22.788.533 21.424.692 -871.430 -3,9% 43 auto motor und sport 23.902.271 21.056.631 -34.024 -0,2% 44 TorAlarm Fußball Live 23.655.787 20.951.411 12.363.388 144,0% 45 tz 20.673.736 19.032.371 1.774.632 10,3% 46 Das Telefonbuch 20.046.842 18.827.504 -1.449.676 -7,1% 47 radio.de 32.733.283 18.412.539 -98.051 -0,5% 48 Das Örtliche 18.852.130 18.218.972 -1.080.186 -5,6% 49 entertainweb 19.644.488 18.215.158 -3.547.403 -16,3% 50 GameStar 20.389.758 17.797.969 -2.974.404 -14,3% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Das reine Mobile-Ranking sieht etwas besser aus als die Gesamt-Tabelle. Hier finden sich in der Top 20 immerhin acht Gewinner. Besonders deutlich nach oben ging es wiederum für den kicker, sowie WetterOnline und wetter.com. Verluste von mehr als 10% verzeichnen TV Spielfilm, ImmobilienScout24 und vor allem Chefkoch.de.

IVW April 2018: Top 20 Angebote (nur Mobile) Visits gesamt Visits Inland April vs. März 1 ebay Kleinanzeigen 381.457.408 366.123.877 -3.829.799 -1,0% 2 Bild.de 259.712.771 237.751.892 12.397.688 5,5% 3 T-Online Contentangebot 159.953.461 153.197.333 -6.180.403 -3,9% 4 WetterOnline 213.244.336 145.615.813 26.501.535 22,2% 5 kicker online 150.354.470 141.304.784 36.702.588 35,1% 6 Spiegel Online 150.079.158 129.837.171 -4.698.654 -3,5% 7 upday 577.284.013 123.218.216 193.231 0,2% 8 Focus Online 116.358.279 106.900.365 4.605.126 4,5% 9 n-tv.de 100.171.821 91.939.405 2.027.424 2,3% 10 wetter.com 91.809.903 87.178.626 11.838.112 15,7% 11 Welt 74.915.296 67.603.836 -1.262.911 -1,8% 12 Sport1 72.656.676 66.531.304 3.909.333 6,2% 13 mobile.de Der Automarkt 76.176.019 58.851.553 -4.972.076 -7,8% 14 Chefkoch.de 52.720.234 48.070.240 -14.687.981 -23,4% 15 ImmobilienScout24 49.504.054 47.501.797 -9.029.466 -16,0% 16 TV Spielfilm.de 46.615.571 44.189.957 -5.885.553 -11,8% 17 stern.de 40.166.092 36.206.171 -1.254.493 -3,3% 18 Zeit Online 38.187.397 33.018.205 -2.215.346 -6,3% 19 Süddeutsche.de 37.187.012 32.399.005 -380.973 -1,2% 20 FAZ.net 33.720.706 28.880.339 -588.816 -2,0% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA Anzeige

In der Top 20 der herkömmlichen Websites für stationäre Rechner finden sich hingegen nur vier Aufsteiger: wetter.com, WetterOnline, Wetter.de und erneut der kicker. Neun Marken verloren stattdessen mehr als 10% ihrer März-Visits, zwei davon – Bild und Focus Online – sogar mehr als 20%. Eine gesonderte IVW-Analyse zum Online-Nachrichtenmarkt finden Sie übrigens an dieser Stelle.

IVW April 2018: Top 20 Angebote (nur Online) Visits gesamt Visits Inland April vs. März 1 T-Online Contentangebot 186.663.698 179.674.566 -14.559.740 -7,5% 2 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 134.581.401 116.521.072 -16.271.207 -12,3% 3 Bild.de 123.917.961 108.053.035 -31.330.122 -22,5% 4 ebay Kleinanzeigen 91.629.548 84.308.854 -8.126.595 -8,8% 5 Spiegel Online 84.437.129 69.507.817 -7.746.163 -10,0% 6 wetter.com 59.976.548 50.716.569 2.484.148 5,2% 7 Focus Online 49.455.044 43.389.545 -13.619.689 -23,9% 8 Welt 44.350.171 38.307.989 -4.194.679 -9,9% 9 WetterOnline 44.268.634 38.143.048 237.962 0,6% 10 mobile.de Der Automarkt 51.011.068 30.445.416 -4.915.186 -13,9% 11 twitch.tv 33.203.058 29.755.492 -3.458.340 -10,4% 12 Wetter.de 30.058.054 28.424.388 411.446 1,5% 13 n-tv.de 30.558.467 26.686.335 -2.120.418 -7,4% 14 Computerbild.de 29.444.997 26.294.077 -4.221.884 -13,8% 15 Chip Online 31.145.040 26.115.446 -5.941.111 -18,5% 16 RTL.de 26.276.265 23.398.545 -2.035.390 -8,0% 17 Zeit Online 28.610.355 23.365.452 -2.172.801 -8,5% 18 kicker online 24.349.601 21.285.149 300.499 1,4% 19 ImmobilienScout24 22.948.236 21.276.637 -1.915.598 -8,3% 20 Süddeutsche.de 23.673.317 19.973.972 -2.939.538 -12,8% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die größten Gewinner des Monats haben wir bereits genannt – Sport und Wetter waren Trumpf. In der Online-Aufsteiger-Top-5 finden sich zudem mit Hausgarten.net und Mein schöner Garten zwei weitere Profiteure der aktuellen Jahreszeit.

IVW April 2018: Top 5 Gewinner Visits gesamt Visits Inland April vs. März Gesamt (Online+Mobile) 1 kicker online 174.704.071 162.589.933 37.003.087 29,5% 2 WetterOnline 257.512.970 183.758.861 26.739.497 17,0% 3 wetter.com 151.786.451 137.895.195 14.322.260 11,6% 4 TorAlarm Fußball Live 23.655.787 20.951.411 12.363.388 144,0% 5 Sport1 86.780.343 78.865.989 4.039.773 5,4% nur Online 1 wetter.com 59.976.548 50.716.569 2.484.148 5,2% 2 gesundheit.de 3.726.633 3.032.351 1.431.235 89,4% 3 Tag24 16.667.010 16.057.082 1.360.311 9,3% 4 Hausgarten.net 4.659.248 3.752.381 1.305.520 53,4% 5 Mein schöner Garten Online 3.798.078 3.240.313 1.296.055 66,7% nur Mobile 1 kicker online 150.354.470 141.304.784 36.702.588 35,1% 2 WetterOnline 213.244.336 145.615.813 26.501.535 22,2% 3 Bild.de 259.712.771 237.751.892 12.397.688 5,5% 4 TorAlarm Fußball Live 23.655.787 20.951.411 12.363.388 144,0% 5 wetter.com 91.809.903 87.178.626 11.838.112 15,7% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Auch den größten Absteiger – Chefkoch.de – haben wir gewürdigt, hier die drei Flop-5-Tabellen des Monats auf einen Blick:

IVW April 2018: Top 5 Verlierer Visits gesamt Visits Inland April vs. März Gesamt (Online+Mobile) 1 Chefkoch.de 73.021.996 65.787.787 -20.851.907 -24,1% 2 T-Online Contentangebot 346.617.159 332.871.899 -20.740.143 -5,9% 3 Bild.de 383.630.732 345.804.927 -18.932.434 -5,2% 4 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 134.581.401 116.521.072 -16.271.207 -12,3% 5 Spiegel Online 234.516.287 199.344.988 -12.444.817 -5,9% nur Online 1 Bild.de 123.917.961 108.053.035 -31.330.122 -22,5% 2 eBay – Der weltweite Online-Marktplatz 134.581.401 116.521.072 -16.271.207 -12,3% 3 T-Online Contentangebot 186.663.698 179.674.566 -14.559.740 -7,5% 4 Focus Online 49.455.044 43.389.545 -13.619.689 -23,9% 5 ebay Kleinanzeigen 91.629.548 84.308.854 -8.126.595 -8,8% nur Mobile 1 Chefkoch.de 52.720.234 48.070.240 -14.687.981 -23,4% 2 ImmobilienScout24 49.504.054 47.501.797 -9.029.466 -16,0% 3 T-Online Contentangebot 159.953.461 153.197.333 -6.180.403 -3,9% 4 TV Spielfilm.de 46.615.571 44.189.957 -5.885.553 -11,8% 5 mobile.de Der Automarkt 76.176.019 58.851.553 -4.972.076 -7,8% Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

